Італійське МЗС створює робочу групу для захисту бізнесу після угоди ЄС і США

При Міністерстві закордонних справ Італії створять постійну робочу групу з питань тарифів та захисту бізнесу у зв’язку зі зміною умов торгівлі зі США.

Про це повідомляє ANSA, пише "Європейська правда".

Очільник МЗС Італії Антоніо Таяні заявив, що відомство створює постійну робочу групу з питань тарифів з метою підтримки італійського бізнесу. Про це він сказав під час зустрічі з представниками компаній.

Таяні зазначив, що перемовини із США продовжаться найближчим часом для деталізації умов для певних секторів, зокрема тих, що становлять особливий інтерес для Італії – як виноробна галузь.

Італійський уряд вже попросив Брюссель активувати моніторинг впливу тарифної угоди.

Нагадаємо, 27 липня після перемовин у шотландському Торнбері США та ЄС оголосили про укладення рамкової торговельної угоди, що закріпила мита на європейський імпорт до США на рівні 15%.

Це стало підсумком багатьох місяців перемовин на тлі погроз з боку США встановити мита на європейські товари у розмірі 30% з 1 серпня, тоді як ЄС сподівався зберегти основну ставку тарифів на рівні 10%.

Трамп похвалив домовленість як "найбільшу угоду, яка будь-коли укладалася".

У Європарламенті критикують погоджену торгову угоду зі США, реакція європейських столиць також стала неоднозначною. Прем’єр Франції назвав її укладання "чорним днем для Європи".

Водночас залучені у перемовини європосадовці кажуть, що укладена угода є "найменшим злом".