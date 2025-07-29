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Італійське МЗС створює робочу групу для захисту бізнесу після угоди ЄС і США

Новини — Вівторок, 29 липня 2025, 08:21 — Марія Ємець

При Міністерстві закордонних справ Італії створять постійну робочу групу з питань тарифів та захисту бізнесу у зв’язку зі зміною умов торгівлі зі США.

Про це повідомляє ANSA, пише "Європейська правда".

Очільник МЗС Італії Антоніо Таяні заявив, що відомство створює постійну робочу групу з питань тарифів з метою підтримки італійського бізнесу. Про це він сказав під час зустрічі з представниками компаній. 

Таяні зазначив, що перемовини із США продовжаться найближчим часом для деталізації умов для певних секторів, зокрема тих, що становлять особливий інтерес для Італії – як виноробна галузь. 

Італійський уряд вже попросив Брюссель активувати моніторинг впливу тарифної угоди.

Нагадаємо, 27 липня після перемовин у шотландському Торнбері США та ЄС оголосили про укладення рамкової торговельної угоди, що закріпила мита на європейський імпорт до США на рівні 15%. 

Це стало підсумком багатьох місяців перемовин на тлі погроз з боку США встановити мита на європейські товари у розмірі 30% з 1 серпня, тоді як ЄС сподівався зберегти основну ставку тарифів на рівні 10%.

Трамп похвалив домовленість як "найбільшу угоду, яка будь-коли укладалася". 

У Європарламенті критикують погоджену торгову угоду зі США, реакція європейських столиць також стала неоднозначною. Прем’єр Франції назвав її укладання "чорним днем для Європи"

Водночас залучені у перемовини європосадовці кажуть, що укладена угода є "найменшим злом"

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Італія Торгівля США
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