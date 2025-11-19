Глава МЗС Литви каже про "дуже небезпечну фазу ескалації" гібридної війни РФ

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс вважає останні спроби диверсій у Європі, за якими стоять російські спецслужби, тривожним сигналом ескалації гібридної війни Росії.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав в інтервʼю Politico.

На думку Будріса, посилання підривної діяльності Кремля показує, що "ми наближаємося до гарячої фази ескалації".

"Йдеться про дуже небезпечну фазу ескалації, і ми повинні поставитися до неї дуже серйозно, тому що ми за лічені хвилини від великої кількості жертв", – сказав глава литовського МЗС.

"Якби ці операції, ця диверсія, що була здійснена у Польщі, були успішними, ми б говорили в іншому контексті, з загиблими людьми у результаті", – додав він.

Будріс також звернув увагу, що масштаби диверсійної діяльності Кремля не обмежуються східноєвропейськими державами.

"Усі думають, що на східному фронті завжди інтенсивніше, але це не так. Якщо порахувати реальні випадки саботажу в інших частинах континентальної Європи, їх було більше, ніж у Балтії та Польщі", – сказав він.

Нагадаємо, 18 листопада прем’єр Польщі Дональд Туск повідомив, що слідство вважає виконавцями актів диверсії на польській залізниці двох громадян України, які співпрацюють з російськими спецслужбами.

Він заявив, що Польща вимагатиме затримання та екстрадиції підозрюваних.

Польська прокуратура також висунула офіційні звинувачення у вчиненні диверсійних актів терористичного характеру на замовлення РФ двом громадянам України – Олександру К. та Євгену І., які наразі перебувають у Білорусі.