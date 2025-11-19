Глава МИД Литвы говорит о "очень опасной фазе эскалации" гибридной войны РФ

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис считает последние попытки диверсий в Европе, за которыми стоят российские спецслужбы, тревожным сигналом эскалации гибридной войны России.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в интервью Politico.

По мнению Будриса, ссылки на подрывную деятельность Кремля показывают, что "мы приближаемся к горячей фазе эскалации".

"Речь идет об очень опасной фазе эскалации, и мы должны отнестись к ней очень серьезно, потому что мы в считанные минуты от большого количества жертв", – сказал глава литовского МИД.

"Если бы эти операции, эта диверсия, которая была осуществлена в Польше, были успешными, мы бы говорили в другом контексте, с погибшими людьми в результате", – добавил он.

Будрис также обратил внимание, что масштабы диверсионной деятельности Кремля не ограничиваются восточноевропейскими государствами.

"Все думают, что на восточном фронте всегда интенсивнее, но это не так. Если посчитать реальные случаи саботажа в других частях континентальной Европы, их было больше, чем в Балтии и Польше", – сказал он.

Напомним, 18 ноября премьер Польши Дональд Туск сообщил, что следствие считает исполнителями актов диверсии на польской железной дороге двух граждан Украины, сотрудничающих с российскими спецслужбами.

Он заявил, что Польша будет требовать задержания и экстрадиции подозреваемых.

Польская прокуратура также выдвинула официальные обвинения в совершении диверсионных актов террористического характера по заказу РФ двум гражданам Украины – Александру К. и Евгению И., которые в настоящее время находятся в Беларуси.