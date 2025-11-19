В Германии со второй попытки украли 300-килограммовый церковный колокол

Полиция города Бремен на северо-западе Германии ищет злоумышленников, которые украли 300-килограммовый церковный колокол – предположительно, со второй попытки.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

По словам пресс-секретаря полиции Бремена, кража бронзового колокола произошла в ночь на среду на территории церкви Святого Духа в бременском районе Фар.

Правоохранители говорят, что неизвестные уже примерно две недели назад во время якобы "сварочных работ" сняли крепления колокола, после чего он упал с небольшой высоты. Шум заметил сотрудник протестантского прихода, который живет неподалеку, и воры сбежали.

Пока неизвестно, причастны ли те же злоумышленники и ко второй краже, которая оказалась успешной. Стоимость колокола весом 300 килограммов оценивается примерно в 10 тысяч евро, сообщила полиция Бремена.

Напомним, королева Нидерландов Максима в июне передала церкви в Чехии колокол, частично изготовленный из российского оружия, в знак солидарности с Украиной.

В 2018 году община Герксгайм-ам-Берг в немецкой земле Рейнланд-Пфальц решила, что, несмотря на скандал, оставит в местной церкви колокол, связанный с эпохой национал-социализма.