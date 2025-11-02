У Греції після концерту сталися сутички, є затримані

У Греції спалахнули сутички після концерту репера, після того правоохоронці здійснили низку затримань.

Про це пише Ekathimerini, передає "Європейська правда".

Грецькі правоохоронці затримали у Салоніках 18 людей під час сутичок, які спалахнули незабаром після півночі, після концерту грецького репера Лекса.

Зазначається, що заворушення почалися, коли група осіб напала на поліцейських, які стояли на варті біля турецького консульства.

Фото: Х

За даними влади, одного з 18 затриманих було заарештовано за звинуваченням, пов'язаним з наркотиками.

Під час інцидентів було пошкоджено шість автомобілів, два з яких повністю згоріли, а також сміттєвий бак.

У жовтні під час протесту медичного персоналу університетської клініки "Аттікон" в Афінах, який відбувся під час візиту прем'єр-міністра Кіріакоса Міцотакіса, поліція вступила в сутичку з протестувальниками.

Протест лікарів відбувся на тлі планів грецького уряду першим у Європейському Союзі фактично узаконити 13-годинний робочий день для приватного сектору.

Попри страйки країна ухвалила суперечливу реформу, яка дозволить 13-годинний робочий день за виняткових обставин.