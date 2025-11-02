В Греции после концерта произошли столкновения, есть задержанные

В Греции вспыхнули столкновения после концерта рэпера, после чего правоохранители провели ряд задержаний.

Об этом пишет Ekathimerini, передает "Европейская правда".

Греческие правоохранители задержали в Салониках 18 человек во время столкновений, которые вспыхнули вскоре после полуночи, после концерта греческого рэпера Лекса.

Отмечается, что беспорядки начались, когда группа лиц напала на полицейских, которые стояли на страже у турецкого консульства.

Фото: Х

По данным властей, один из 18 задержанных был арестован по обвинению, связанному с наркотиками.

Во время инцидентов было повреждено шесть автомобилей, два из которых полностью сгорели, а также мусорный бак.

В октябре во время протеста медицинского персонала университетской клиники "Аттикон" в Афинах, который состоялся во время визита премьер-министра Кириакоса Мицотакиса, полиция вступила в столкновение с протестующими.

Протест врачей состоялся на фоне планов греческого правительства первым в Европейском Союзе фактически узаконить 13-часовой рабочий день для частного сектора.

Несмотря на забастовки, страна приняла спорную реформу, которая разрешит 13-часовой рабочий день в исключительных обстоятельствах.