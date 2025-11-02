В Греции после концерта произошли столкновения, есть задержанные
Новости — Воскресенье, 2 ноября 2025, 14:10 —
В Греции вспыхнули столкновения после концерта рэпера, после чего правоохранители провели ряд задержаний.
Об этом пишет Ekathimerini, передает "Европейская правда".
Греческие правоохранители задержали в Салониках 18 человек во время столкновений, которые вспыхнули вскоре после полуночи, после концерта греческого рэпера Лекса.
Отмечается, что беспорядки начались, когда группа лиц напала на полицейских, которые стояли на страже у турецкого консульства.
По данным властей, один из 18 задержанных был арестован по обвинению, связанному с наркотиками.
Во время инцидентов было повреждено шесть автомобилей, два из которых полностью сгорели, а также мусорный бак.
В октябре во время протеста медицинского персонала университетской клиники "Аттикон" в Афинах, который состоялся во время визита премьер-министра Кириакоса Мицотакиса, полиция вступила в столкновение с протестующими.
Протест врачей состоялся на фоне планов греческого правительства первым в Европейском Союзе фактически узаконить 13-часовой рабочий день для частного сектора.
Несмотря на забастовки, страна приняла спорную реформу, которая разрешит 13-часовой рабочий день в исключительных обстоятельствах.