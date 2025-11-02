В Естонії неподалік кордону з РФ знайшли 250-кілограмову авіаційну бомбу

У неділю, 2 листопада, в Естонії неподалік кордону з Росією проводять ліквідацію 250-кілограмової авіаційної бомби.

Про це пише ERR, передає "Європейська правда".

Рятувальники повідомили, що о 08:30 ранку в неділю, 2 листопада, до центру екстреної допомоги надійшло повідомлення про те, що людина, яка гуляла в лісі поблизу села Аувере, яке неподалік кордону з РФ, знайшла великий вибуховий пристрій.

Сапери, які прибули на місце події, визначили, що це 250-кілограмова авіаційна бомба.

"Сапери зараз працюють на місці події і готуються до знищення авіаційної бомби. Мешканці, які проживають поблизу, можуть почути незвичайні звуки і вибухи в районі Аувере", – заявили рятувальники.

Скриншот: Google maps

На початку жовтня у польському Вроцлаві знайшли нерозірвану бомбу часів Другої світової війни. Того ж дня у центрі Кракова перекрили вулицю та евакуювали людей через виявлення нерозірваного боєприпасу.