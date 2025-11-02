В Эстонии недалеко от границы с РФ нашли 250-килограммовую авиационную бомбу

В воскресенье, 2 ноября, в Эстонии недалеко от границы с Россией проводят ликвидацию 250-килограммовой авиационной бомбы.

Об этом пишет ERR, передает "Европейская правда".

Спасатели сообщили, что в 08:30 утра в воскресенье, 2 ноября, в центр экстренной помощи поступило сообщение о том, что человек, гулявший в лесу вблизи села Аувере, которое находится недалеко от границы с РФ, нашел крупное взрывное устройство.

Саперы, прибывшие на место происшествия, определили, что это 250-килограммовая авиационная бомба.

"Саперы сейчас работают на месте происшествия и готовятся к уничтожению авиационной бомбы. Жители, проживающие поблизости, могут услышать необычные звуки и взрывы в районе Аувере", – заявили спасатели.

Скриншот: Google maps

В начале октября в польском Вроцлаве нашли неразорвавшуюся бомбу времен Второй мировой войны. В тот же день в центре Кракова перекрыли улицу и эвакуировали людей из-за обнаружения неразорвавшегося боеприпаса.