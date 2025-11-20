Чи може скандал навколо справи Епштейна потопити Трампа і розколоти республіканців

Дональд Трамп переживає зараз, напевно, найбільшу політичну кризу за часи обох своїх каденцій.

Публікація матеріалів у справі сексуального злочинця Джеффрі Епштейна стала справжньою віхою – не лише для мемів та вкрай непристойних жартів у соціальних мережах та медіа, а й для всього американського істеблішменту.

Фанати Трампа починають втрачати віру в його зірку.

Про те, що ж відбулося і чи дійсно ця криза є такою загрозливою для президента США, читайте в статті експерта Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександра Краєва Випробування Епштейном: як Дональд Трамп зіткнувся з найбільшою кризою свого президентства. Далі – стислий її виклад.

Джеффрі Епштейн – американський фінансист і мільярдер, який став скандально відомим після звинувачень та засудження за сексуальні злочини, включно з торгівлею людьми та зловживаннями щодо неповнолітніх. Його арешт у 2019 році, а згодом смерть у в'язниці, спровокували низку розслідувань щодо його мережі впливових контактів.

Серед цих контактів тривалий час фігурує ім'я Дональда Трампа.

Найбільший резонанс викликало листування Джеффрі Епштейна з його братом Марком, де той питає, посилаючись на Стівена Беннона (конспіролога, другого головного ідеолога MAGA та гарного друга і Трампа, і Путіна), чи передав Беннон російському диктатору якісь світлини, на яких Трамп нібито задовольняє когось на прізвисько "Бубба".

Мало того, що такий закид сам по собі є, м'яко кажучи, неординарним в історії американського президентства, підживлюючи підозри, що кроки назустріч Путіну Трамп робить внаслідок певного компромату.

А на додачу оглядачі пригадали, що "Бубба" – це прізвисько експрезидента-демократа Білла Клінтона серед його колег-політиків та журналістів.

Мережі наповнилися купою мемів (переважно не дуже пристойних), а табір фанатів Трампа зазнав дійсно нищівного удару.

Змінювати власні позиції за останні місяці стала і конгресменка Марджорі Тейлор Грін, відома своїми антиукраїнськими заявами. Вона почала ставити багато запитань.

ЇЇ бачення розвитку руху "великої Америки знову" почало відрізнятися від бачення 47-го президента, а для таких персоніфікованих культів це вже зрада засадничого принципу.

Тому і не дивно, що Трамп написав у себе в соцмережі Truth Social 16 листопада: "Марджорі "Зрадниця" Грін – ганьба для нашої ВЕЛИЧНОЇ РЕСПУБЛІКАНСЬКОЇ ПАРТІЇ!".

Того самого дня, там же він заявив, що відкликає свою підтримку сенаторки Грін на всіх майбутніх виборах та загалом у її політичній діяльності.

Як би дивно це не звучало, але у найбільш ідеологічних послідовників культу Трампа патріотизм почав переважати суто над персональним шармом власного лідера.

І такі настрої вже відобразилися на рейтингу Трампа, який почав стрімко знижуватися.

Що з цього всього буде?

Поки зарано ставити хрест на Трампі, і тим паче на його лідерстві. Рух MAGA вже переживав втрату десятків власних лідерів, тому наразі набагато більші проблеми є в конгресменки Грін, аніж у президента Трампа.

Крім того, атакувальна позиція президента щодо файлів Епштейна – буквально днями він все ж закликав Республіканську партію голосувати за "повну та прозору публікацію" всіх документів – повертає йому лідируючу позицію в цьому дискурсі.

Дональд Трамп вже вимастився цим скандалом з ніг до голови – і саме тому тепер готовий атакувати всі білі пальта, які нібито не причетні ні до чого.

Великий скандал американської політики тільки набирає обертів!

Докладніше – в матеріалі Олександра Краєва Випробування Епштейном: як Дональд Трамп зіткнувся з найбільшою кризою свого президентства.