Может ли скандал вокруг дела Эпштейна потопить Трампа и расколоть республиканцев

Дональд Трамп переживает сейчас, пожалуй, самый большой политический кризис за время обоих своих сроков.

Публикация материалов по делу сексуального преступника Джеффри Эпштейна стала настоящей вехой – не только для мемов и крайне непристойных шуток в социальных сетях и СМИ, но и для всего американского истеблишмента.

Фанаты Трампа начинают терять веру в его звезду.

О том, что же произошло и действительно ли этот кризис является таким угрожающим для президента США, читайте в статье эксперта Совета внешней политики "Украинская призма" Александра Краева Испытание Эпштейном: как Дональд Трамп столкнулся с самым большим кризисом своего президентства. Далее – краткое изложение.

Джеффри Эпштейн – американский финансист и миллиардер, который стал скандально известен после обвинений и осуждения за сексуальные преступления, включая торговлю людьми и злоупотребления в отношении несовершеннолетних. Его арест в 2019 году, а затем смерть в тюрьме, спровоцировали ряд расследований в отношении его сети влиятельных контактов.

Среди этих контактов долгое время фигурирует имя Дональда Трампа.

Наибольший резонанс вызвала переписка Джеффри Эпштейна с его братом Марком, где тот спрашивает, ссылаясь на Стивена Бэннона (конспиролога, второго главного идеолога MAGA и хорошего друга и Трампа, и Путина), передал ли Бэннон российскому диктатору какие-то фотографии, на которых Трамп якобы удовлетворяет кого-то по прозвищу "Бубба".

Мало того, что такой упрек сам по себе является, мягко говоря, неординарным в истории американского президентства, подпитывая подозрения, что шаги навстречу Путину Трамп делает в результате определенного компромата.

А в дополнение обозреватели вспомнили, что "Бубба" – это прозвище экс-президента-демократа Билла Клинтона среди его коллег-политиков и журналистов.

Сети наполнились кучей мемов (преимущественно не очень приличных), а лагерь фанатов Трампа потерпел действительно сокрушительный удар.

Менять свои позиции в последние месяцы стала и конгрессменка Марджори Тейлор Грин, известная своими антиукраинскими заявлениями. Она начала задавать много вопросов.

Ее видение развития движения "великой Америки снова" начало отличаться от видения 47-го президента, а для таких персонифицированных культов это уже предательство основополагающего принципа.

Поэтому неудивительно, что Трамп написал у себя в соцсети Truth Social 16 ноября: "Марджори "Предательница" Грин – позор для нашей ВЕЛИКОЙ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ПАРТИИ!".

В тот же день там же он заявил, что отзывает свою поддержку сенатора Грин на всех будущих выборах и в целом в ее политической деятельности.

Как бы странно это ни звучало, но у наиболее идеологических последователей культа Трампа патриотизм начал преобладать над чисто личным шармом собственного лидера.

И такие настроения уже отразились на рейтинге Трампа, который начал стремительно снижаться.

Что из всего этого будет?

Пока рано ставить крест на Трампе, и тем более на его лидерстве. Движение MAGA уже переживало потерю десятков своих лидеров, поэтому сейчас гораздо больше проблем у конгрессмена Грин, чем у президента Трампа.

Кроме того, атакующая позиция президента в отношении файлов Эпштейна – буквально на днях он все же призвал Республиканскую партию голосовать за "полную и прозрачную публикацию" всех документов – возвращает ему лидирующую позицию в этом дискурсе.

Дональд Трамп уже вымазался этим скандалом с ног до головы – и именно поэтому теперь готов атаковать все белые пальто, которые якобы не причастны ни к чему.

Большой скандал американской политики только набирает обороты!

Подробнее – в материале Александра Краева Испытание Эпштейном: как Дональд Трамп столкнулся с самым большим кризисом своего президентства.