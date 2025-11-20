Литва досрочно открыла границу с Беларусью

В полночь 20 ноября Литва досрочно открыла два пункта пропуска на границе с Беларусью, что положило конец трехнедельному закрытию границы.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

С начала суток 20 ноября на литовско-белорусской границе возобновили работу пункты пропуска Медининкай и Шальчининкай, которые были закрыты с 29 октября – в ответ на регулярные и массовые вторжения из Беларуси метеозондов с контрабандой, которые, в дополнение, вынуждали Литву останавливать работу аэропортов.

На момент открытия КПП "Медининкай" там уже ждали въезда в сторону Беларуси около 30 автомобилей, преимущественно с литовской регистрацией.

Напомним, изначально Литва закрыла границу с Беларусью на месяц, но была вынуждена пересмотреть решение из-за ситуации с литовскими перевозчиками, которые не успели выехать из Беларуси и попали под контрмеры Минска.