Литва достроково відкриє пункти пропуску на кордоні з Білоруссю

Литовський уряд вирішив відкрити пункти пропуску на кордоні з Білоруссю раніше, ніж було заплановано.

Про це оголосив у середу, 19 листопада, міністр внутрішніх справ Литви Владислав Кондратович, цитує LRT, пише "Європейська правда".

Прикордонні пункти "Шальчінінкай" і "Медінінкай" були тимчасово закриті більше двох тижнів, очікувалося, що вони будуть закритими до 30 листопада. Втім, їхня робота відновиться з четверга, 20 листопада.

Кондратович на засіданні уряду заявив, що після рішень Національної комісії з питань безпеки від 18 листопада обставини змінилися і обмеження на перетин кордону, введені 29 жовтня, більше не є необхідними для забезпечення внутрішньої безпеки.

"Тому доцільно скасувати обмеження на перетин кордону, встановлені урядовою постановою", – сказав він.

Голова Державної прикордонної служби Рустамас Любаєвас заявив, що Білорусь висловила готовність до співпраці, а литовські прикордонники закликали своїх білоруських колег припинити контрабанду та дозволити литовським вантажівкам, які застрягли у Білорусі, повернутися додому.

Зазначимо, прикордонні пункти Лаворішекс і Райгардас були закриті минулого року, а інші пункти були закриті в 2023 році.

Нагадаємо, литовські і білоруські прикордонники у вівторок, 18 листопада, провели зустріч на закритому пункті пропуску Лаворішкес, в ході якої обговорювали, зокрема, питання контрабанди за допомогою метеокуль, а також повернення литовських вантажівок, що застрягли в Білорусі.

Голова комітету із закордонних справ Сейму соціал-демократ Ремігіюс Мотузас раніше заявив, що від результатів цієї зустрічі залежатиме рішення, коли саме відкриють литовсько-білоруський кордон.

У відповідь на рішення Вільнюса закрити пункти на кордоні з Білоруссю Мінськ заборонив литовським вантажівкам, що знаходяться на території країни, повертатися до Литви.

У Білорусі заявили, що не дозволять вантажівкам повертатись, поки кордон не буде відкритий, а поки фури перемістили на спеціальні стоянки, де їх обіцяють обкласти зборами.