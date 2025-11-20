Польща доєднається до ініціативи PURL з закупівлі зброї в США для України

До кінця 2025 року Польща надішле 100 млн доларів на термінову закупівлю американської зброї для України в рамках програми PURL.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський перед початком засідання Ради ЄС у закордонних справах 20 листопада.

Сікорський пообіцяв перерахувати 100 млн доларів з бюджету на американську зброю для України.

"Ми маємо намір перерахувати 100 мільйонів доларів із бюджету, які вже є у Міністерстві закордонних справ, на військову допомогу для України в рамках програми PURL, за якою ми закуповуємо американську зброю", – повідомив Сікорський.

Він додав, що кошти будуть перераховані до кінця 2025 року.

Як повідомляла "Європейська правда", у межах програми PURL, започаткованої президентом США Дональдом Трампом і генсеком НАТО Марком Рютте в липні 2025 року, союзники НАТО купують американську зброю для України.

Так, прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес у вівторок оголосив про плани протягом місяця затвердити виділення 100 млн євро в межах інструменту PURL із закупівлі державами НАТО зброї для України у США.

Німеччина теж зробить додатковий внесок в розмірі 150 млн євро в ініціативу PURL, за допомогою якої закуповується американська зброя для України.

Раніше країни Північної Європи та Балтії, що входять до НАТО, домовилися профінансувати пакет у розмірі 500 млн доларів в рамках PURL.