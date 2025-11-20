Польша присоединится к инициативе PURL по закупке оружия в США для Украины

До конца 2025 года Польша направит 100 млн долларов на срочную закупку американского оружия для Украины в рамках программы PURL.

Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский перед началом заседания Совета ЕС по иностранным делам 20 ноября.

Сикорский пообещал перечислить 100 млн долларов из бюджета на американское оружие для Украины.

"Мы намерены перечислить 100 миллионов долларов из бюджета, которые уже есть в Министерстве иностранных дел, на военную помощь для Украины в рамках программы PURL, по которой мы закупаем американское оружие", – сообщил Сикорский.

Он добавил, что средства будут перечислены до конца 2025 года.

Как сообщала "Европейская правда", в рамках программы PURL, начатой президентом США Дональдом Трампом и генсеком НАТО Марком Рютте в июле 2025 года, союзники НАТО покупают американское оружие для Украины.

Так, премьер-министр Испании Педро Санчес во вторник объявил о планах в течение месяца утвердить выделение 100 млн евро в рамках инструмента PURL по закупке государствами НАТО оружия для Украины у США.

Германия тоже сделает дополнительный вклад в размере 150 млн евро в инициативу PURL, с помощью которой закупается американское оружие для Украины.

Ранее страны Северной Европы и Балтии, входящие в НАТО, договорились профинансировать пакет в размере 500 млн долларов в рамках PURL.