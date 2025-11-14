Німеччина дає ще 150 млн євро на закупівлю американської зброї для України

Німецький міністр оборони Борис Пісторіус у пʼятницю повідомив, що Німеччина зробить додатковий внесок в ініціативу PURL, за допомогою якої закуповується американська зброя для України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Після зустрічі з міністрами оборони Франції, Великої Британії, Італії та Польщі й головною дипломаткою ЄС Каєю Каллас Пісторіус сказав, що Німеччина має намір виділити щонайменше 150 млн євро на ініціативу PURL.

Глава Міноборони Німеччини також сказав, що господар Кремля Владімір Путін явно і чітко прагне зробити зиму для України якомога нестерпнішою і зламати волю до опору українців.

Нагадаємо, у межах програми PURL, започаткованої президентом США Дональдом Трампом і генсеком НАТО Марком Рютте в липні 2025 року, союзники НАТО купують американську зброю для України.

Німеччина вже деякий час тому пообіцяла виділити 500 млн доларів (430 млн євро) на цю ініціативу.

У четвер країни Північної Європи та Балтії, що входять до НАТО, погодилися профінансувати пакет у розмірі 500 млн доларів.