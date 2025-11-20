У Нідерландах кажуть, що корупційний скандал – "не добрий знак" для друзів України

Для держав, які надають Україні велику фінансову підтримку, повідомлення про корупцію в Україні не є добрим знаком, адже це означає можливе розкрадання їх допомоги.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, заявив міністр закордонних справ Нідерландів Давід ван Веел перед початком засідання Ради ЄС у закордонних справах 20 листопада.

Друзі України вважають новини про корупцію в Україні "не хорошим знаком", стверджують у Нідерландах.

"Ми всі знаємо, що корупція в Україні була проблемою і досі є проблемою", – заявив ван Веел.

На його переконання, "єдина хороша новина тут полягає в тому, що агентства, відповідальні за відстеження корупції, розпочали це розслідування, не побоялися перевіряти людей при владі, яких вони підозрюють у корупції".

Тим не менш, новини про корупцію непокоять друзів України.

"Звісно, це не є хорошим знаком для тих із нас, хто підтримує Україну значними обсягами, бачити, що корупція "відщипує" від грошей, які йдуть на підтримку України. Отже, з цим потрібно боротися, і я очікую, що президент Зеленський займе дуже жорстку позицію щодо цього і діятиме", – підкреслив міністр.

Тим не менш, він заявив, що корупційні скандали поки що не вплинуть на подальшу підтримку України.

"Цього (зменшення рівня допомоги Україні через корупцію. – "ЄП") не повинно бути. І тому настільки важливо, щоб президент Зеленський зараз діяв рішуче і показав нам, що ми можемо бути впевнені в тому, що з корупцією буде покінчено", – підсумував Давід ван Веел.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України оприлюднило розслідування великої схеми корупції в НАЕК "Енергоатом" під назвою "Мідас".

Організатором схеми був бізнесмен, співвласник "Кварталу-95" та колишній партнер президента Зеленського Тимур Міндіч. Сторона обвинувачення зазначила, що Міндіч здійснював вплив на ексміністра енергетики Германа Галущенка та ексміністра оборони Рустема Умєрова.

У Єврокомісії вважають, що розкриття корупційної схеми є свідченням дієвості антикорупційних органів України.

