Для государств, которые предоставляют Украине большую финансовую поддержку, сообщение о коррупции в Украине не является хорошим знаком, ведь это означает возможное хищение их помощи.

Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, заявил министр иностранных дел Нидерландов Давид ван Веел перед началом заседания Совета ЕС по иностранным делам 20 ноября.

Друзья Украины считают новости о коррупции в Украине "нехорошим знаком", считают в Нидерландах.

"Мы все знаем, что коррупция в Украине была проблемой и до сих пор является проблемой", – заявил ван Веел.

По его убеждению, "единственная хорошая новость здесь заключается в том, что агентства, ответственные за отслеживание коррупции, начали это расследование, не побоялись проверять людей у власти, которых они подозревают в коррупции".

Тем не менее, новости о коррупции беспокоят друзей Украины.

"Конечно, это не является хорошим знаком для тех из нас, кто поддерживает Украину значительными объемами, видеть, что коррупция "отщипывает" от денег, которые идут на поддержку Украины. Следовательно, с этим нужно бороться, и я ожидаю, что президент Зеленский займет очень жесткую позицию по этому поводу и будет действовать", – подчеркнул министр

Тем не менее, он заявил, что коррупционные скандалы пока не повлияют на дальнейшую поддержку Украины.

"Этого (уменьшения уровня помощи Украине из-за коррупции. – "ЕП") не должно быть. И поэтому столь важно, чтобы президент Зеленский сейчас действовал решительно и показал нам, что мы можем быть уверены в том, что с коррупцией будет покончено", – подытожил Давид ван Веел.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины обнародовало расследование крупной схемы коррупции в НАЭК "Энергоатом" под названием "Мидас".

Организатором схемы был бизнесмен, совладелец "Квартала-95" и бывший партнер президента Зеленского Тимур Миндич. Сторона обвинения отметила, что Миндич оказывал влияние на экс-министра энергетики Германа Галущенко и экс-министра обороны Рустема Умерова.

В Еврокомиссии считают, что раскрытие коррупционной схемы является свидетельством действенности антикоррупционных органов Украины.

Читайте также: "Смесь счастья и печали". Будет ли ЕС наказывать власть Украины после коррупционного скандала.

Смотрите видео: Миндичгейт: объясняем, потеряет ли Запад доверие к Украине