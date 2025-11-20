РФ почала готуватись до можливої конфіскації її заморожених активів у Європі

Держдума РФ у четвер, 20 листопада, прийняла звернення до уряду Росії з пропозицією розробити відповідь на потенційне ухвалення Європейським Союзом рішення щодо конфіскації її активів.

Про це пише Інтерфакс, передає "Європейська правда".

У Росії заявили, що конфіскація російських активів "під яким би хитромудрим прикриттям вона не здійснювалася" розцінюється Москвою як порушення "суверенних прав Росії".

У заяві зазначили, що будь-які дії ЄС щодо російських активів мають спричинити "правову реакцію": від позовів про відшкодування збитків до вимоги арешту майна Euroclear і Бельгії, де зберігається значна частина заморожених російських активів.

"Як джерело компенсації збитків також можуть бути використані активи нерезидентів з недружніх держав", – заявили у РФ.

Відтак Держдума звернулася до прем’єр-міністра Михаїла Мішустіна з пропозицією підготувати спільно з Центробанком РФ план дій на випадок ухвалення ЄС рішення про конфіскацію російських активів.

Як повідомляла "Європейська правда", президент України Володимир Зеленський закликав Євросоюз подолати розбіжності щодо використання заморожених російських активів, заявивши, що нове фінансування має вирішальне значення для продовження боротьби з Москвою.

Раніше схвалення плану загальмувало через деякі застереження з боку Бельгії, на території якої зберігається основна частина росактивів в ЄС.

У ЄС запевнили, що питання використання заморожених активів Росії для фінансової підтримки України залишається на порядку денному, а остаточне рішення буде ухвалене у грудні 2025 року.