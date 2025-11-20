РФ начала готовиться к возможной конфискации ее замороженных активов в Европе

Госдума РФ в четверг, 20 ноября, приняла обращение к правительству России с предложением разработать ответ на потенциальное принятие Европейским Союзом решения о конфискации ее активов.

Об этом пишет Интерфакс, передает "Европейская правда".

В России заявили, что конфискация российских активов, "под каким бы хитроумным прикрытием она не осуществлялась", расценивается Москвой как нарушение "суверенных прав России".

В заявлении отметили, что любые действия ЕС в отношении российских активов должны повлечь "правовую реакцию": от исков о возмещении убытков до требования ареста имущества Euroclear и Бельгии, где хранится значительная часть замороженных российских активов.

"В качестве источника компенсации ущерба также могут быть использованы активы нерезидентов из недружественных государств", – заявили в РФ.

Поэтому Госдума обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением подготовить совместно с Центробанком РФ план действий на случай принятия ЕС решения о конфискации российских активов.

Как сообщала "Европейская правда", президент Украины Владимир Зеленский призвал Евросоюз преодолеть разногласия по использованию замороженных российских активов, заявив, что новое финансирование имеет решающее значение для продолжения борьбы с Москвой.

Ранее одобрение плана затормозило из-за некоторых предостережений со стороны Бельгии, на территории которой хранится основная часть росактивов в ЕС.

В ЕС заверили, что вопрос использования замороженных активов России для финансовой поддержки Украины остается на повестке дня, а окончательное решение будет принято в декабре 2025 года.