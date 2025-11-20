Німеччина розробила новий танк із захистом від дронів і ракет

Німецька компанія KNDS вперше представила новітній основний бойовий танк Leopard 2 A8, який стане першою повністю новою моделлю Leopard 2 для Бундесверу з 1992 року.

Про це повідомило Міністерство оборони країни, пише "Європейська правда".

Загалом Німеччина замовила 123 танки цієї модифікації, що дозволить не лише посилити озброєння, а й збільшити загальну чисельність танкового парку, не вилучаючи старі машини на модернізацію.

Система активного захисту Trophy – це головна новинка цього танку.

Leopard 2 A8 успадкував напрацювання від попередньої модифікації A7A1, яка стала першою німецькою платформою з інтегрованою системою активного захисту Trophy від ізраїльської компанії Rafael. Цей комплекс типу "hard-kill" виявляє та знищує ворожі снаряди на підльоті, формуючи навколо танка "захисний щит".

Фото: Міноборони Німеччини

Повністю нова конструкція A8 дала змогу осучаснити електроніку:

командир отримає новий перископ із покращеним оглядом;

навіднику спростили керування, яке з часом стало надто складним після численних модернізацій.

При цьому озброєння залишається перевіреним: використовується 120-мм гармата Rheinmetall L55 A1, сумісна з найновішими боєприпасами DM73 та DM11 з дальністю стрільби до 5 км.

Як і раніше, танк оснащується двома кулеметами 7,62 мм та димовими гранатометами.

Перші Leopard 2 A8 планують передати Бундесверу у 2027 році, а всі 123 машини мають бути поставлені до 2030-го. Першою нову техніку отримає 45-та танкова бригада в Литві, що посилить оборону східного флангу НАТО.

