Германия разработала новый танк с защитой от дронов и ракет

Немецкая компания KNDS впервые представила новейший основной боевой танк Leopard 2 A8, который станет первой полностью новой моделью Leopard 2 для Бундесвера с 1992 года.

Об этом сообщило Министерство обороны страны, пишет "Европейская правда".

В целом Германия заказала 123 танка этой модификации, что позволит не только усилить вооружение, но и увеличить общую численность танкового парка, не изымая старые машины на модернизацию.

Система активной защиты Trophy – это главная новинка этого танка.

Leopard 2 A8 унаследовал наработки от предыдущей модификации A7A1, которая стала первой немецкой платформой с интегрированной системой активной защиты Trophy от израильской компании Rafael. Этот комплекс типа "hard-kill" обнаруживает и уничтожает вражеские снаряды на подлете, формируя вокруг танка "защитный щит".

Фото: Минобороны Германии

Полностью новая конструкция A8 позволила осовременить электронику:

командир получит новый перископ с улучшенным обзором;

наводчику упростили управление, которое со временем стало слишком сложным после многочисленных модернизаций.

При этом вооружение остается проверенным: используется 120-мм пушка Rheinmetall L55 A1, совместимая с новейшими боеприпасами DM73 и DM11 с дальностью стрельбы до 5 км.

Как и раньше, танк оснащается двумя пулеметами 7,62 мм и дымовыми гранатометами.

Первые Leopard 2 A8 планируют передать Бундесверу в 2027 году, а все 123 машины должны быть поставлены до 2030-го. Первой новую технику получит 45-я танковая бригада в Литве, что усилит оборону восточного фланга НАТО.

