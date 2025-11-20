Посол Трампа озвучил, какая страна могла бы взять на себя командование НАТО в Европе

Соединенные Штаты допускают, что Германия в будущем может взять на себя командование силами НАТО в Европе.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил посланник президента Дональда Трампа при НАТО Мэтью Уитакер, его слова приводит The Times.

В своих комментариях на Берлинской конференции по вопросам безопасности во вторник вечером Уитакер сказал, что долгосрочной "амбициозной целью" Вашингтона является то, чтобы Берлин назначил верховного главнокомандующего Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе, поскольку Европа берет на себя большую ответственность за свою оборону.

На протяжении всей истории НАТО, начиная с 1951 года, эту должность неизменно занимал четырехзвездочный генерал США. С июля эту должность занимает генерал ВВС США Алексус Гринкевич.

Посол США заявил, что Трамп полностью понимает важность Альянса, и что поддержка Вашингтоном его центральной статьи 5 о взаимной обороне остается "незыблемой".

Затем он выразил похвалу Германии за помощь в согласовании новой цели НАТО для союзников потратить 3,5% ВВП на вооруженные силы и еще 1,5% на более широкие вопросы безопасности.

Уитакер назвал Берлин "ярким примером" для других союзников и призвал их „активизироваться" и подражать немцам в "усилении сдерживающей способности Альянса и... поддержке Украины".

В ответ на вопрос, не вызовет ли более сильная в военном отношении Европа осложнений для США, он ответил: "Я с нетерпением жду того дня, когда Германия придет к Соединенным Штатам и скажет: "Мы готовы занять должность верховного главнокомандующего Альянса". Я думаю, что мы еще далеки от этого, но я с нетерпением жду этих дискуссий".

"Возможно, через 15 лет, а может и раньше, мы (будем) вести эту дискуссию, (во время которой) Европа скажет, что готова перенять настоящее лидерство, которое Соединенные Штаты продемонстрировали в течение последних 76 лет (со времени основания НАТО)", – добавил представитель США.

В ответ генерал-лейтенант Вольфганг Виен, представитель Германии в военном комитете НАТО, сказал, что он "немного удивлен" этим предложением.

Напомним, в октябре командование армии США в Европе и Африке подтвердило планы передислоцировать часть военного контингента из европейских стран, сказав, что о выводе войск речь не идет.

