На кордоні Молдови та Румунії затримали ваговоз зі зброєю

У Молдові розпочали розслідування після того, як на пункті пропуску Леушени – Албіца на кордоні з Румунією зупинили вантажівку, яка нібито перевозила зброю та компоненти для ракетних установок.

Як пише "Європейська правда", про це повідомила в четвер Митна служба Молдови.

У відомстві відреагували на публікації румунських ЗМІ, згідно з якими у ніч проти четверга на пункті пропуску затримали ваговоз із підозрілим військовим вантажем.

Молдовська Митна служба розповіла, що підозри виникли у митника з Молдови, тому "було ухвалене спільне рішення про проведення сканування транспортного засобу на виїзді з Молдови".

Після отримання результатів перевірки у Молдові розпочали кримінальне розслідування. Митна служба підкреслила, що повністю співпрацює зі слідчими органами і підтримує постійну комунікацію з румунською владою.

"З огляду на характер розслідування поки не можемо надати додаткові подробиці, щоб не вплинути на процесуальні дії та заходи національної безпеки", – додало відомство.

