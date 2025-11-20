На границе Молдовы и Румынии задержали грузовик с оружием

В Молдове начали расследование после того, как на пункте пропуска Леушены – Албица на границе с Румынией остановили грузовик, который якобы перевозил оружие и компоненты для ракетных установок.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщила в четверг Таможенная служба Молдовы.

В ведомстве отреагировали на публикации румынских СМИ, согласно которым в ночь на четверг на пункте пропуска задержали грузовик с подозрительным военным грузом.

Молдовская Таможенная служба рассказала, что подозрения возникли у таможенника из Молдовы, поэтому "было принято совместное решение о проведении сканирования транспортного средства на выезде из Молдовы".

После получения результатов проверки в Молдове начали уголовное расследование. Таможенная служба подчеркнула, что полностью сотрудничает со следственными органами и поддерживает постоянную коммуникацию с румынскими властями.

"Учитывая характер расследования пока не можем предоставить дополнительные подробности, чтобы не повлиять на процессуальные действия и меры национальной безопасности", – добавило ведомство.

