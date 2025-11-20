Польская оппозиционная партия "ПиС" имеет самую слабую поддержку за последние годы

Опросы показывают, что польская оппозиционная партия "Право и справедливость" имеет самую слабую поддержку за последние годы.

Об этом говорится в публикации издания Onet, пишет "Европейская правда".

В частности, в опросах Pollster "ПиС" демонстрирует худшие результаты за последние 9 лет, а в опросах CBOS – за последние 13 лет. Зато растет поддержка "Гражданской коалиции" премьер-министра Дональда Туска.

В частности, опрос Pollster показал, что "Гражданская коалиция" пользуется поддержкой, которая составляет 33,55%, а "ПиС" занимает второе место с поддержкой 28,86%.

Согласно опросу CBOS, если бы парламентские выборы состоялись в начале ноября, наибольшее количество голосов получила бы партия Туска – 28,8%.

"ПиС" зафиксировала значительное падение, ее поддержка составляет лишь 20,7%. Это самый низкий результат партии Ярослава Качиньского в опросах CBOS с декабря 2012 года.

Между тем, президент Польши Кароль Навроцкий, который выиграл выборы как независимый кандидат при поддержке "ПиС", возглавляет рейтинг доверия среди граждан страны.

А более половины поляков дали негативную оценку работе Дональда Туска на посту премьер-министра.