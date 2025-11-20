ЗМІ: Зеленський погодив зі США "агресивний графік підписання" мирної угоди

Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з американською делегацією в Києві у четвер домовився про швидке обговорення та укладання "мирної угоди", розробку якої ініціювали США.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Axios із посиланням на неназваного американського посадовця.

За словами співрозмовника Axios, Зеленський у четвер зустрівся з міністром Сухопутних військ США Деном Дрісколлом, який передав йому проєкт "мирного плану", підготовленого адміністрацією Трампа.

Американський посадовець додав, що Зеленський і Дрісколл "домовилися про агресивний графік підписання".

Видання також вказує, що для американського міністра доручення обговорити "мирний план" в Україні стало несподіванкою, оскільки делегація на чолі з ним мала попередньо зосередитись на військовій співпраці Києва та Вашингтона.

За словами іншого американського посадовця, з яким поспілкувався Axios, Білий дім попросив Дрісколла допомогти "розпочати переговори" із Зеленським від імені посланця США Стіва Віткоффа і державного секретаря Марко Рубіо.

В Офісі президента України в четвер публічно повідомили, що Володимир Зеленський отримав від американської сторони проєкт плану та готовий до його обговорення.

За даними численних ЗМІ, план передбачає передання Росії всього Донбасу, також Україна має обмежити свій арсенал зброї, скоротити армію удвічі і погодитися на російську як другу державну.

Американські посадовці непублічно сказали, що деякі частини "мирного плану" США для України, які обговорюються у медіа, не остаточні і "майже напевно" будуть змінені.