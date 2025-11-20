СМИ: Зеленский согласовал с США "агрессивный график подписания" мирного соглашения

Президент Владимир Зеленский во время встречи с американской делегацией в Киеве в четверг договорился о скором обсуждении и заключении "мирного соглашения", разработку которого инициировали США.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Axios со ссылкой на неназванного американского чиновника.

По словам собеседника Axios, Зеленский в четверг встретился с министром Сухопутных войск США Дэном Дрисколлом, который передал ему проект "мирного плана", подготовленного администрацией Трампа.

Американский чиновник добавил, что Зеленский и Дрисколл "договорились об агрессивном графике подписания".

Издание также указывает, что для американского министра поручение обсудить "мирный план" в Украине стало неожиданностью, поскольку делегация во главе с ним должна была предварительно сосредоточиться на военном сотрудничестве Киева и Вашингтона.

По словам другого американского чиновника, с которым пообщался Axios, Белый дом попросил Дрисколла помочь "начать переговоры" с Зеленским от имени посланника США Стива Виткоффа и государственного секретаря Марко Рубио.

В Офисе президента Украины в четверг публично сообщили, что Владимир Зеленский получил от американской стороны проект плана и готов к его обсуждению.

По данным многочисленных СМИ, план предусматривает передачу России всего Донбасса, также Украина должна ограничить свой арсенал оружия, сократить армию вдвое и согласиться на русский как второй государственный.

Американские чиновники непублично заявили, что некоторые части "мирного плана" США для Украины, которые обсуждаются в СМИ, не являются окончательными и "почти наверняка" будут изменены.