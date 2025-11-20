Президент Словаччини закликав до дискусії про обмеження соцмереж для дітей

Словацький президент Петер Пеллегріні вважає, що з огляду на реальні ризики соціальних мереж для дітей варто розпочати фахову дискусію про обмеження їхнього доступу до соцмереж.

Як пише "Європейська правда", про це Пеллегріні сказав на заході, присвяченому Міжнародному дню захисту дітей.

У своїй промові президент Словаччини торкнувся впливу соціальних мереж на психічне здоров'я дітей.

"Ви бачили, що робить з молодими людьми нова цифрова епоха – скільки тривоги їм створюють соціальні мережі", – сказав він, закликавши до професійної дискусії про можливе вікове обмеження доступу дітей до соціальних мереж.

"Щоб, за прикладом розвинених країн, розпочати на високому професійному рівні дискусію про можливу заборону використання соціальних мереж дітьми, наприклад, до 13 років, і, скажімо, до 15 років за згодою батьків", – додав Пеллегріні.

Він сказав, що вважає подібні рішення "великим викликом для нашої політичної сцени", але висловив переконання, що це "був би правильний крок".

В останні місяці деякі країни Євросоюзу публічно заявили про прагнення обмежити доступ дітей до соцмереж. Лідером у цьому процесі є Франція, чий президент Емманюель Макрон заявив про бажання заборонити соціальні мережі для дітей до 15 років.

У Європарламенті також хочуть обмежити соцмережі дітям до 16 років.