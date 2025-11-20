Президент Словакии призвал к дискуссии об ограничении социальных сетей для детей

Словацкий президент Петер Пеллегрини считает, что, учитывая реальные риски социальных сетей для детей, стоит начать профессиональную дискуссию об ограничении их доступа к соцсетям.

Как пишет "Европейская правда", об этом Пеллегрини сказал на мероприятии, посвященном Международному дню защиты детей.

В своей речи президент Словакии коснулся влияния социальных сетей на психическое здоровье детей.

"Вы видели, что делает с молодыми людьми новая цифровая эпоха – сколько тревоги им создают социальные сети", – сказал он, призвав к профессиональной дискуссии о возможном возрастном ограничении доступа детей к социальным сетям.

"Чтобы, по примеру развитых стран, начать на высоком профессиональном уровне дискуссию о возможном запрете использования социальных сетей детьми, например, до 13 лет, и, скажем, до 15 лет с согласия родителей", – добавил Пеллегрини.

Он сказал, что считает подобные решения "большим вызовом для нашей политической сцены", но выразил убеждение, что это "был бы правильный шаг".

В последние месяцы некоторые страны Евросоюза публично заявили о стремлении ограничить доступ детей к соцсетям. Лидером в этом процессе является Франция, чей президент Эмманюэль Макрон заявил о желании запретить социальные сети для детей до 15 лет.

В Европарламенте также хотят ограничить соцсети детям до 16 лет.