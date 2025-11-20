Зеленський передав США дані про західні деталі в ракеті, яка убила цивільних у Тернополі

Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з міністром Сухопутних військ США Деніелом Дрісколлом у четвер передав інформацію про західні компоненти в ракеті, якою Росія завдала смертельного удару по Тернополю 19 листопада.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав на X.

Зеленський написав, що обговорив з Дрісколлом "варіанти досягнення справжнього миру, етапність роботи та формати діалогу, а також нові імпульси для дипломатії".

"Наші команди – України та США – працюватимуть над пунктами плану для закінчення війни. Ми готові до конструктивної, чесної та оперативної роботи", – додав він, підтвердивши попереднє повідомлення Офісу президента.

Також глава держави сказав, що розповів представникам США про удар Росії ракетою Х-101 по багатоповерхівці в Тернополю, внаслідок чого загинули 27 людей, з них троє дітей.

"(Ракета. – Ред.) виготовлена 2025 року. У ній – 175 іноземних компонентів, які досі потрапляють до Росії в обхід санкцій. Розраховуємо на допомогу США в обмеженні всіх схем. Передав міністру Дрісколлу конкретні матеріали з інформацією щодо компаній – виробників критичних компонентів, країн походження та самих цих деталей", – повідомив Зеленський.

Раніше ЗМІ повідомили, що підготовлений США "мирний план" передбачає передання Росії всього Донбасу, також Україна має обмежити свій арсенал зброї, скоротити армію удвічі і погодитися на російську як другу державну.

За даними Axios, Зеленський і Дрісколл "домовилися про агресивний графік підписання".

Американські посадовці непублічно сказали, що деякі частини "мирного плану" США для України, які обговорюються у медіа, не остаточні і "майже напевно" будуть змінені.