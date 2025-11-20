Глава посольства США розповіла про "конструктивні переговори" з Києвом щодо миру

Тимчасова повірена у справах США Джулі Девіс повідомила, що вона та міністр армії США Ден Дрісколл провели у четвер "надзвичайно конструктивні переговори" з українським керівництвом про завершення війни.

Про це йдеться у заяві Девіс, оприлюдненій посольством США в соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

Девіс зазначила, що вона та Дрісколл мали "надзвичайно конструктивні переговори з українським керівництвом сьогодні", й що "усі поділяють бачення президента Трампа щодо завершення цієї війни".

"Нарешті ситуація складається на користь миру – миру, на який українці так довго чекали", – заявила глава посольства США.

Зеленський заявив у четвер, що обговорив з Дрісколлом "варіанти досягнення справжнього миру, етапність роботи та формати діалогу, а також нові імпульси для дипломатії".

Неназваний посадовець США заявив Axios, що Зеленський погодив зі Дрісколлом "агресивний графік підписання" мирної угоди.

В Офісі президента України в четвер публічно повідомили, що Володимир Зеленський отримав від американської сторони проєкт мирного плану та готовий до його обговорення.

Зеленський найближчими днями розраховує обговорити з президентом Трампом наявні дипломатичні можливості та основні пункти, які потрібні для миру.