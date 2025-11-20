В США рассказали о деталях встречи Зеленского с американским министром

Министр Сухопутных войск США Дев Дрисколл и президент Владимир Зеленский во время встречи в четверг обсудили "комплексный план прекращения войны" России против Украины.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом журналистам сказал руководитель пресс-службы министра Сухопутных войск США Дэйв Батлер.

По словам Батлера, Дрисколл и Зеленский "встретились сегодня, чтобы обсудить совместный план достижения мира в Украине".

"Они договорились об агрессивном графике подписания. Сначала будет соглашение между США и украинцами", – добавил он.

Спикер добавил, что речь идет о "комплексном плане прекращения войны".

"Президент Трамп отправил представителей Департамента Сухопутных войск США, потому что мы были партнерами украинцев с первого дня. Мы здесь, чтобы поддержать украинцев, как мы это делали на протяжении всего конфликта. И мы здесь, чтобы убедиться, что это хороший план для украинского народа", – сказал Батлер.

Временная поверенная в делах США Джули Дэвис ранее сообщила, что она и министр армии США Дэн Дрисколл провели в четверг "чрезвычайно конструктивные переговоры" с украинским руководством о завершении войны.

Зеленский заявил в четверг, что обсудил с Дрисколлом "варианты достижения настоящего мира, этапность работы и форматы диалога, а также новые импульсы для дипломатии".

В Офисе президента Украины в четверг публично сообщили, что Владимир Зеленский получил от американской стороны проект мирного плана и готов к его обсуждению.

Зеленский в ближайшие дни рассчитывает обсудить с президентом Трампом имеющиеся дипломатические возможности и основные пункты, необходимые для мира.