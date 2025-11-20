Италия конфисковала 42 тонны контрафактной томатной пасты

Итальянская пограничная полиция в четверг сообщила об изъятии двух партий томатного пюре, которое было ввезено в страну через Болгарию под маркировкой "Произведено в Италии".

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщила Финансовая гвардия Италии.

Итальянские правоохранители изъяли томатный соус во время двух отдельных операций после того, как остановили два грузовика, прибывших из Болгарии, во время проверок в порту Бриндизи на юго-востоке страны.

В обоих случаях предметом перевозки был полуфабрикат из томатов – passata di pomodoro (томатная паста), на упаковке которого было ошибочно указано, что он "Произведено в Италии".

"Мошенничество, которое, в случае его осуществления, не только предало бы доверие неосведомленных потребителей, но и принесло бы сотни тысяч евро незаконной прибыли, потенциально нанеся вред здоровью населения, поскольку нельзя было исключить наличие в продукте загрязняющих веществ, запрещенных законодательством ЕС", – говорится в сообщении.

Итальянские правоохранители изъяли в общей сложности более 42 тонн томатной пасты и направили в прокуратуру материалы, на основании которых будет возбуждено уголовное дело против двух итальянских компаний, импортировавших пасту.

Министр сельского хозяйства Италии Франческо Лоллобриджа ранее призвал к немедленному расследованию после того, как на полках супермаркета Европейского парламента обнаружил банки с соусом для пасты, название которого, по его мнению, "звучит по-итальянски".

Ранее стало известно, что при Министерстве иностранных дел Италии создадут постоянную рабочую группу по вопросам тарифов и защиты бизнеса в связи с изменением условий торговли с США.