Польща запустила операцію для захисту критичної інфраструктури за участю до 10 тисяч військових
З опівночі 21 листопада у Польщі стартувала операція "Горизонт", спрямована на посилення захисту критичної інфраструктури.
Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".
Операцію запустили з початку доби п’ятниці, у ній будуть залучені до 10 тисяч військовослужбовців, з різним обладнанням, у тому числі БпЛА та гелікоптерами. Будуть залучені підрозділи армії, тероборони, сил спеціальних операцій, поліція, служба захисту залізниці та інші структури.
Дії сконцентровані передусім у місцях, де ризик потенційних атак вважається найвищим.
Операція стала реакцією на нещодавні два випадки диверсії на залізниці, у яких підозрюють громадян України, що співпрацювали з російськими спецслужбами.
Після того Польща вирішила закрити останнє функціонуюче консульство РФ у Гданську.
Також Польща вимагає від Білорусі видати підозрюваних у диверсіях українців.