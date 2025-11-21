Укр Рус Eng

Польща запустила операцію для захисту критичної інфраструктури за участю до 10 тисяч військових

Новини — П'ятниця, 21 листопада 2025, 09:31 — Марія Ємець

З опівночі 21 листопада у Польщі стартувала операція "Горизонт", спрямована на посилення захисту критичної інфраструктури.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда". 

Операцію запустили з початку доби п’ятниці, у ній будуть залучені до 10 тисяч військовослужбовців, з різним обладнанням, у тому числі БпЛА та гелікоптерами. Будуть залучені підрозділи армії, тероборони, сил спеціальних операцій, поліція, служба захисту залізниці та інші структури. 

Дії сконцентровані передусім у місцях, де ризик потенційних атак вважається найвищим. 

Операція стала реакцією на нещодавні два випадки диверсії на залізниці, у яких підозрюють громадян України, що співпрацювали з російськими спецслужбами. 

Після того Польща вирішила закрити останнє функціонуюче консульство РФ у Гданську. 

Також Польща вимагає від Білорусі видати підозрюваних у диверсіях українців.

