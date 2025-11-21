Польша запустила операцию для защиты критической инфраструктуры с участием до 10 тысяч военных

С полуночи 21 ноября в Польше стартовала операция "Горизонт", направленная на усиление защиты критической инфраструктуры.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Операцию запустили с начала суток пятницы, в ней будут задействованы до 10 тысяч военнослужащих, с различным оборудованием, в том числе БпЛА и вертолетами. Будут привлечены подразделения армии, теробороны, сил специальных операций, полиция, служба защиты железной дороги и другие структуры.

Действия сконцентрированы прежде всего в местах, где риск потенциальных атак считается самым высоким.

Операция стала реакцией на недавние два случая диверсии на железной дороге, в которых подозревают граждан Украины, сотрудничавших с российскими спецслужбами.

После этого Польша решила закрыть последнее функционирующее консульство РФ в Гданьске.

Также Польша требует от Беларуси выдать подозреваемых в диверсиях украинцев.