До Німеччини прибув шостий рейс з афганцями, яким обіцяли захист після повернення "Талібану"

До Німеччини прибули ще близько пів сотні громадян Афганістану, яким раніше пообіцяли прихисток в країні у зв’язку з поверненням до влади угруповання "Талібан".

У Берліні й Ганновері приземлилися рейси з 52 афганцями-учасниками програми про надання притулку у зв’язку з поверненням до влади в Афганістані угруповання "Талібан".

Це був вже шостий такий рейс з часу зміни влади у Німеччині, повідомили в МВС. У Пакистані залишаються ще понад тисяча афганців, які очікують своєї черги. Здебільшого йдеться про колишніх співробітників німецьких установ, які працювали в Афганістані, та людей, яким за нової влади загрожують репресії через їхні демократичні переконання.

Після зміни влади у Німеччині Берлін заморозив цю програму, пообіцявши обмежити міграцію. Правозахисні групи та десятки постраждалих афганців оскаржили це рішення в суді, і деякі з них виграли справи, внаслідок чого частину вже впустили в Німеччину.

У Німеччині пропонували частині кандидатів у програмі фінансові компенсації, якщо вони відмовляться від переїзду до Німеччини, але у визначений час погодилися лише 62 людей.

При цьому, Пакистан з 2026 року збирається депортувати назад до Афганістану тих афганців, яких до того часу не заберуть у Німеччину.