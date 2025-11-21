В Германию прибыл шестой рейс с афганцами, которым обещали защиту после возвращения "Талибана"

В Германию прибыли еще около полусотни граждан Афганистана, которым ранее пообещали убежище в стране в связи с возвращением к власти группировки "Талибан".

Об этом сообщает Tagesschau, пишет "Европейская правда".

В Берлине и Ганновере приземлились рейсы с 52 афганцами-участниками программы о предоставлении убежища в связи с возвращением к власти в Афганистане группировки "Талибан".

Это был уже шестой такой рейс со времени смены власти в Германии, сообщили в МВД. В Пакистане остаются еще более тысячи афганцев, которые ожидают своей очереди. В основном речь идет о бывших сотрудниках немецких учреждений, которые работали в Афганистане, и людей, которым при новой власти угрожают репрессии из-за их демократических убеждений.

После смены власти в Германии Берлин заморозил эту программу, пообещав ограничить миграцию. Правозащитные группы и десятки пострадавших афганцев обжаловали это решение в суде, и некоторые из них выиграли дела, в результате чего часть уже впустили в Германию.

В Германии предлагали части кандидатов в программе финансовые компенсации, если они откажутся от переезда в Германию, но в определенное время согласились только 62 человека.

При этом Пакистан с 2026 года собирается депортировать обратно в Афганистан тех афганцев, которых к тому времени не заберут в Германию.