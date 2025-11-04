ЗМІ: Німеччина почала пропонувати афганцям гроші, щоб ті не подавались на притулок

Уряд Німеччини почав пропонувати громадянам Афганістану, які подали заявку на притулок через Пакистан, грошові виплати та іншу допомогу, якщо вони відмовляться від своїх планів.

Як пише "Європейська правда", про це дізналось видання Welt.

Близько 2 тисяч афганців, яким було дозволено переселитися до Німеччини в рамках програми для осіб, які вважаються такими, що перебувають під загрозою під владою талібів, вже кілька місяців застрягли в сусідньому Пакистані після того, як Берлін заморозив цю програму, пообіцявши обмежити міграцію.

Правозахисні групи та десятки постраждалих афганців оскаржили це рішення в суді, і деякі з них виграли справи, що посилило тиск на Берлін. Частину вже пустили в Німеччину, але не всіх.

Протягом останніх днів ці заявники, за інформацією Welt, отримали листа від Міністерства внутрішніх справ Німеччини з інформацією про дві можливі форми підтримки: або 2500 євро одноразової допомога перед виїздом з Пакистану, або 10 тисяч євро як одноразова "стартова допомога" після виїзду – для повернення до Афганістану або, у виняткових випадках, третьої країни.

У листі також пропонується й інша допомога – від організаційної підтримки при виїзді з Пакистану до медичного супроводу й транспорту, а також проживання та харчування.

Нагадаємо також, що Німеччина у 2025 році відновила депортації до Афганістану – вперше після приходу до влади угруповання "Талібан".