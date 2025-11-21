В Британии разоблачили схему отмывания денег, связанную с обходом санкций РФ

Национальное агентство Великобритании по борьбе с преступностью (NCA) сообщило о разоблачении сети отмывания денег на сумму более $1 млрд, которая действовала по всей стране и поддерживала российские схемы уклонения от санкций и финансирования войны против Украины.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

По данным NCA, в рамках международной операции "Дестабилизация" преступники использовали наличные от уличной преступности, конвертировали ее в криптовалюту и обеспечивали финансовые каналы для российских спецслужб, наркоторговцев и структур, связанных с государством.

Как отмечается, одним из ключевых элементов схемы стало приобретение контрольного пакета акций киргизского Keremet Bank, который находится под санкциями США.

По информации американского Минфина, продажа банка была направлена на создание центра обхода санкций для российских торговых платежей.

В NCA заявили, что доля в банке принадлежала компании, связанной с гражданином Украины Джорджем Росси, который, по версии британских и американских спецслужб, возглавляет сеть TGR.

Сам Росси находится под санкциями США.

Также в британском агентстве отметили, что через Keremet Bank осуществлялись трансграничные транзакции, которые поддерживали российские компании из оборонного, авиационного и технологического секторов.

Отмечается, что во второй фазе операции силовики Великобритании, США, Франции, Испании и Ирландии уже арестовали 128 человек, а только в Великобритании изъяли более 25 млн фунтов (около $32,7 млн) наличных и криптовалюты.

Заместитель директора NCA по экономическим преступлениям Сал Мелки заявил, что расследование демонстрирует "настоящий масштаб" криминальных сетей, которые сочетают уличную преступность с государственным финансированием операций России.

Keremet Bank сообщил, что обжалует решение о санкциях.

В начале ноября Министерство финансов США объявило о санкциях против восьми физических и двух юридических лиц, которых обвинило в причастности к схемам отмывания денег.

Также писали, что из Франции в США экстрадировали 33-летнюю гражданку Беларуси Яну Леонову, которую обвиняют в сговоре с целью нарушения Закона о реформе экспортного контроля, контрабанде, отмывании денег и мошенничестве против Соединенных Штатов.