Науседа закликав "не робити трагедію" через затримку литовських вантажівок у Білорусі

Президент Литви Гітанас Науседа закликав населення країни "не робити трагедію" з того, що литовські вантажівки не повертаються з Білорусі.

Про це пише LRT, передає "Європейська правда".

Науседа у п’ятницю, 21 листопада, пообіцяв розслідувати причини того, що Білорусь продовжує блокувати виїзд литовських вантажних автомобілів зі спеціальних зон очікування, попри те, що Литва відкрила два прикордонні контрольно-пропускні пункти.

"Не потрібно поспішати з трагедією. Перш за все, нам потрібно з'ясувати, які є ймовірні або реальні причини того, що наші вантажівки все ще застрягли в Білорусі", – сказав він.

Литовський президент припустив, що можливо, це не навмисна спроба затримати вантажівки, а можливо, "спроба продемонструвати переговорну позицію".

Зазначимо, у середу, 19 листопада, литовський уряд вирішив відкрити кордон з Білоруссю на 10 днів раніше, ніж планувалося. Операції на контрольно-пропускних пунктах "Медінінкай" і "Шальчінінкай" відновилися опівночі в четвер.

Ці два КПП були закриті з 29 жовтня у відповідь на регулярні й масові вторгнення з Білорусі метеозондів з контрабандою, які, на додачу, змушували Литву зупиняти роботу аеропортів.

Водночас 20 листопада голова національної асоціації автоперевізників Linava заявив, що Білорусь продовжує блокувати виїзд литовських вантажних автомобілів зі спеціальних зон очікування.

На тлі цього Міністерство закордонних справ Литви пообіцяло посилити тиск на Білорусь.