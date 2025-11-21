Литва пообіцяла посилити тиск на Білорусь, яка продовжує блокувати виїзд вантажівок

Міністерство закордонних справ Литви пообіцяло посилити тиск на Білорусь на тлі того, що Мінськ продовжує блокувати виїзд литовських вантажних автомобілів зі спеціальних зон очікування, попри те, що Литва відкрила два прикордонні контрольно-пропускні пункти.

Про це пише LRT, передає "Європейська правда".

У МЗС Литви заявили, що зовнішньополітичне відомство країни "не бачить причин поступатися примусу і шантажу з боку Білорусі".

"Ми розглядаємо дії режиму Лукашенка як чергову спробу використати будь-яку ситуацію для тиску на Литву, шукаючи нові способи легітимізації режиму", – заявили у міністерстві.

На думку МЗС, ситуація, спровокована Білоруссю, в якій активи литовських компаній утримуються як заручники, лише зміцнює позицію Литви в прагненні до більш жорстких санкцій проти влади самопроголошеного президента Білорусі Александра Лукашенка.

"Затримання громадян ЄС, а тепер і їхнього майна, не змінить принципів ЄС у відносинах з диктатурою, яка на нього нападає – міжнародна ізоляція триватиме, а тиск на режим посилюватиметься", – наголосило литовське міністерство.

Зазначимо, у середу, 19 листопада, литовський уряд вирішив відкрити кордон з Білоруссю на 10 днів раніше, ніж планувалося. Операції на контрольно-пропускних пунктах "Медінінкай" і "Шальчінінкай" відновилися опівночі в четвер.

Ці два КПП були закриті з 29 жовтня у відповідь на регулярні й масові вторгнення з Білорусі метеозондів з контрабандою, які, на додачу, змушували Литву зупиняти роботу аеропортів.

Водночас 20 листопада голова національної асоціації автоперевізників Linava заявив, що Білорусь продовжує блокувати виїзд литовських вантажних автомобілів зі спеціальних зон очікування.