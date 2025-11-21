Науседа призвал "не делать трагедию" из-за задержки литовских грузовиков в Беларуси

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал население страны "не делать трагедию" из того, что литовские грузовики не возвращаются из Беларуси.

Об этом пишет LRT, передает "Европейская правда".

Науседа в пятницу, 21 ноября, пообещал расследовать причины того, что Беларусь продолжает блокировать выезд литовских грузовых автомобилей из специальных зон ожидания, несмотря на то, что Литва открыла два пограничных контрольно-пропускных пункта.

"Не нужно спешить объявлять трагедию. Прежде всего, нам нужно выяснить, какие есть вероятные или реальные причины того, что наши грузовики все еще застряли в Беларуси", – сказал он.

Литовский президент предположил, что возможно, это не намеренная попытка задержать грузовики, а возможно, "попытка продемонстрировать переговорную позицию".

Отметим, в среду, 19 ноября, литовское правительство решило открыть границу с Беларусью на 10 дней раньше, чем планировалось. Операции на контрольно-пропускных пунктах "Медининкай" и "Шальчининкай" возобновились в полночь в четверг.

Эти два КПП были закрыты с 29 октября в ответ на регулярные и массовые вторжения из Беларуси метеозондов с контрабандой, которые, в дополнение, заставляли Литву останавливать работу аэропортов.

В то же время 20 ноября глава национальной ассоциации автоперевозчиков Linava заявил, что Беларусь продолжает блокировать выезд литовских грузовых автомобилей из специальных зон ожидания.

На фоне этого Министерство иностранных дел Литвы пообещало усилить давление на Беларусь.