Президентка Єврокомісії: санкції ЄС дедалі сильніше б’ють по економіці Росії

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що санкції проти Росії завдають дедалі більшої шкоди економіці країни, а також наголосила, що ЄС продовжуватиме підтримувати Україну.

Про це вона сказала у своїй промові в Йоганнесбурзі (ПАР), де вона бере участь у саміті G20, цитує Reuters, пише "Європейська правда".

"Україна може розраховувати на нас, тому що це не тільки агресія проти України, але й агресія проти принципів Статуту ООН", – сказала фон дер Ляєн.

За її словами, 19 пакетів санкцій, якими вдарив Євросоюз по Росії – "це жорсткі санкції".

"Це видно, якщо подивитися на зростаючі труднощі російської економіки, стрімке зростання інфляції, стрімке зростання процентних ставок і перегріту військову економіку. Повільно, але впевнено цифри показують, що санкції дають результат", – наголосила президентка Єврокомісії.

Зауважимо, що з такою заявою вона виступила на тлі того, як американські ЗМІ опублікували увесь перелік пунктів нового "мирного плану" США, який передали на ознайомлення Україні.

Серед іншого, там йдеться про відмову від членства в НАТО і визнання окупованих Росією Криму, Луганщини, Донеччини де-факто російськими, як і Херсонщини та Запоріжжя по лінії фронту.

За даними ЗМІ, у Європі готують свій проєкт "мирного плану", справедливіший для України.

Також ЗМІ писали, що Європейські лідери планують термінову розмову із залученням українського президента у зв’язку з проєктом "мирного плану", який США вручили Україні.