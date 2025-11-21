ЗМІ: європейські лідери та Україна планують термінову розмову через "мирний план" США

Європейські лідери планують термінову розмову із залученням українського президента у зв’язку з проєктом "мирного плану", який США вручили Україні.

Про це повідомляє Bloomberg, пише "Європейська правда".

За інформацією видання, після публікації деталей "мирного плану" команди Трампа з 28 пунктів європейські лідери готують термінову розмову між собою за участі президента України Володимира Зеленського.

Учасниками розмови мають стати, зокрема, президент Франції Емманюель Макрон, прем’єр Британії Кір Стармер та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, який для цього терміново перекроїв свої плани на п’ятницю. Розмова має відбутись у найближчі години.

Окрім того, європейські лідери у суботу 22 листопада планують зустріч на полях конференції "Групи двадцяти" у ПАР, щоб скоординувати наступні кроки. У тому числі там має бути президент Фінляндії Александр Стубб.

На додачу, європейські лідери спробують домовитися про спільну розмову з американською стороною.

Нагадаємо, в ніч проти 21 листопада американські ЗМІ опублікували увесь перелік пунктів нового "мирного плану" США, який передали на ознайомлення Україні.

Серед іншого, там йдеться про відмову від членства в НАТО і визнання окупованих Росією Криму, Луганщини, Донеччини де-факто російськими, як і Херсонщини та Запоріжжя по лінії фронту.

В Офісі президента України в четвер публічно повідомили, що Володимир Зеленський отримав від американської сторони проєкт плану та готовий до його обговорення.

За даними ЗМІ, у Європі готують свій проєкт "мирного плану", справедливіший для України.