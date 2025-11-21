Президент Еврокомиссии: санкции ЕС все сильнее бьют по экономике России

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что санкции против России наносят все больший вред экономике страны, а также подчеркнула, что ЕС будет продолжать поддерживать Украину.

Об этом она сказала в своей речи в Йоханнесбурге (ЮАР), где она участвует в саммите G20, цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

"Украина может рассчитывать на нас, потому что это не только агрессия против Украины, но и агрессия против принципов Устава ООН", – сказала фон дер Ляйен.

По ее словам, 19 пакетов санкций, которыми ударил Евросоюз по России – "это жесткие санкции".

"Это видно, если посмотреть на растущие трудности российской экономики, стремительный рост инфляции и процентных ставок, перегретую военную экономику. Медленно, но уверенно цифры показывают, что санкции дают результат", – отметила президент Еврокомиссии.

Заметим, что с таким заявлением она выступила на фоне того, как американские СМИ опубликовали весь перечень пунктов нового "мирного плана" США, который передали не ознакомление Украине.

Среди прочего, там говорится о признании оккупированных Россией Крыма, Луганской и Донецкой областей де-факто российскими, как и Херсонщины и Запорожья по линии фронта.

По данным СМИ, в Европе готовят свой проект "мирного плана", более справедливый для Украины.

Также СМИ писали, что европейские лидеры планируют срочный разговор с привлечением украинского президента в связи с проектом "мирного плана", который США вручили Украине.