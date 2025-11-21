Укр Рус Eng

Орбан передчуває наближення мирного саміту в Будапешті після публікації плану Трампа

Новини — П'ятниця, 21 листопада 2025, 12:51 — Марія Ємець

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан вважає, що публікація "мирного плану" США запускає важливі процеси, що врешті приведуть до організації мирного саміту у Будапешті – вочевидь, мається на увазі особиста зустріч президента Дональда Трампа й правителя РФ Владіміра Путіна.

Як повідомляють у пресслужбі уряду Угорщини, пише "Європейська правда", про це Орбан сказав у п’ятничному радіоінтерв’ю. 

Орбан вважає, що після публікації нового "мирного плану" США "наступні 2-3 тижні будуть ключовими".

"Щось починає відбуватися, мирний саміт у Будапешті наближається", – сказав він. 

Також він повторив свою давню тезу, що потрібно "не допустити вступу Європи у російсько-українську війну". На його думку, план американської сторони – "не лише про порятунок життів і щоб більше не спалювати гроші на війну, у якій неможливо перемогти, але й те, щоб Європа лишилася поза війною". 

Нагадаємо, після розмови Трампа з Путіним в середині жовтня президент США заявив, що вони домовилися про нову зустріч – цього разу в Будапешті. Втім, її організація згодом загальмувала. 

Угорський премʼєр Віктор Орбан зустрівся з Трампом 7 листопада і закликав його провести саміт з Путіним саме в Будапешті. Американський президент тоді заявив, що наразі не бачить причин для зустрічі із очільником Кремля.




Угорщина Війна з РФ
