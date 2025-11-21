Орбан предчувствует приближение мирного саммита в Будапеште после публикации плана Трампа

Премьер Венгрии Виктор Орбан считает, что публикация "мирного плана" США запускает важные процессы, которые в конце концов приведут к организации мирного саммита в Будапеште – очевидно, имеется в виду личная встреча президента Дональда Трампа и правителя РФ Владимира Путина.

Как сообщают в пресс-службе правительства Венгрии, пишет "Европейская правда", об этом Орбан сказал в пятничном радиоинтервью.

Орбан считает, что после публикации нового "мирного плана" США "следующие 2-3 недели будут ключевыми".

"Что-то начинает происходить, мирный саммит в Будапеште приближается", – сказал он.

Также он повторил свой давний тезис, что нужно "не допустить вступления Европы в российско-украинскую войну". По его мнению, план американской стороны – "не только о спасении жизней и чтобы больше не сжигать деньги на войну, в которой невозможно победить, но и то, чтобы Европа осталась вне войны".

Напомним, после разговора Трампа с Путиным в середине октября президент США заявил, что они договорились о новой встреча – на этот раз в Будапеште. Впрочем, ее организация впоследствии затормозилась.

Венгерский премьер Виктор Орбан встретился с Трампом 7 ноября и призвал его провести саммит с Путиным именно в Будапеште. Американский президент тогда заявил, что пока не видит причин для встречи с главой Кремля.