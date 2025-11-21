Зеленский поделился деталями разговора с европейскими лидерами о "мирном плане"

Президент Владимир Зеленский рассказал о своем разговоре с европейскими лидерами по поводу "мирного плана" США для урегулирования российско-украинской войны.

Об этом он написал в соцсетях, передает "Европейская правда".

Зеленский в пятницу, 21 ноября, провел совместную беседу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, премьер-министром Великобритании Киром Стармером и канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

Во время нее они обсудили план мира для Украины и всей Европы.

"Ценим усилия США, президента Трампа и его команды для завершения этой войны. Работаем над документом, который подготовила американская сторона. Это должен быть план, который обеспечит реальный достойный мир", – заявил он.

Зеленский подчеркнул важность тесной координации, чтобы "принципиальные позиции были учтены".

"Скоординировали следующие шаги и договорились, что команды на соответствующих уровнях будут работать вместе", – добавил украинский президент.

Об этом срочном разговоре ранее писали ряд СМИ. Также писали, что Зеленский может провести разговор со своим американским визави Дональдом Трампом по "мирному плану".

Напомним, в ночь на 21 ноября американские СМИ опубликовали весь перечень пунктов нового "мирного плана" США, который передали на ознакомление Украине.