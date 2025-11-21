Чому Польща виявилась неготовою до гібридних атак РФ

14 листопада двоє диверсантів спробували заблокувати роботу залізничної лінії, що веде з Варшави до України.

Згодом у промові перед польським парламентом прем'єр-міністр Дональд Туск повідомив, що ймовірні виконавці, Євген Іванов та Олександр Кононов, були громадянами України, які прибули з Білорусі – держави-сателіта Кремля – і відразу після теракту повернулися туди.

Кремль регулярно використовує українців для здійснення терактів проти Польщі, а російські провокації у Польщі стають все частішими і небезпечнішими.

І є всі підстави очікувати подальшої ескалації. Сіра зона між миром і війною швидко скорочується.

Про те, як Росія намагається розхитати Польщу зсередини, читайте в колонці дописувача Project Syndicate Славоміра Сераковського Дедалі небезпечніші атаки РФ: як Польща програє російській пропаганді.

Автор колонки констатує, що Росія хоче вбити клин між Польщею та Україною, поглибити і без того крайню політичну поляризацію в Польщі та посилити внутрішні сили, ворожі до Європейського Союзу.

"І це їй вдається – ті, хто говорить про вихід Польщі з ЄС, набирають обертів і досягають деяких вражаючих успіхів", – наголошує Славомір Сераковський.

Він звернув увагу, що новий правий президент Кароль Навроцький у своїй промові, виголошеній 11 листопада – в День незалежності Польщі, жодного разу не згадав Росію як загрозу. Натомість він спрямував свій гнів на ЄС.

"Президент Польщі ніколи не дозволить нам знову стати павичем і папугою націй, пасивно повторюючи те, що надходить із Заходу, – заявив він. – Деякі польські політики готові поступитися частиною польської свободи, незалежності та суверенітету на користь іноземних інституцій, трибуналів та іноземних програм ЄС".

Дописувач Project Syndicate також нагадує, що незважаючи на неодноразові запрошення, Навроцький відмовився здійснити коротку поїздку до Києва, щоб поговорити з президентом України Володимиром Зеленським.

А ще Сераковський підкреслює, що Кремль добре знає, що популістська партія Ярослава Качиньського "Право і справедливість" (ПіС) була мотивована обранням Навроцького і використовуватиме будь-який привід, щоб атакувати уряд Дональда Туска.

"Навіть коли Туск виголошував свою суто інформативну, тверезу промову після нападу на поїзд, його неодноразово переривали ворожі вигуки з боку фракції "ПіС", – звертає увагу автор колонки.

А тим часом, за його словами, набирає сили ще більш екстремістська та антиукраїнська партія "Конфедерація", а також відкрито проросійська та антисемітська партія "Конфедерація польської корони" Гжегожа Брауна.

Підтримка останньої у свіжих опитуваннях громадської думки перевищує 5-відсотковий прохідний бар'єр. І якби парламентські вибори відбулися сьогодні, опитування показують, що "ПіС" та "Конфедерація" сформували б наступний уряд.

"Наразі Польща готується створити найбільшу армію в Європі. Однак решта ЄС повинна побоюватися, що незабаром їй доведеться мати справу з армією корисних ідіотів Путіна", – резюмує дописувач Project Syndicate.

