Почему Польша оказалась не готова к гибридным атакам РФ

14 ноября двое диверсантов попытались заблокировать работу железнодорожной линии, ведущей из Варшавы в Украину.

Впоследствии в речи перед польским парламентом премьер-министр Дональд Туск сообщил, что вероятные исполнители, Евгений Иванов и Александр Кононов, были гражданами Украины, которые прибыли из Беларуси – государства-сателлита Кремля – и сразу после теракта вернулись туда.

Кремль регулярно использует украинцев для совершения терактов против Польши, а российские провокации в Польше становятся все более частыми и опасными.

И есть все основания ожидать дальнейшей эскалации. Серая зона между миром и войной быстро сокращается.

Автор колонки констатирует, что Россия хочет вбить клин между Польшей и Украиной, углубить и без того крайнюю политическую поляризацию в Польше и усилить внутренние силы, враждебные Европейскому Союзу.

"И это ей удается – те, кто говорит о выходе Польши из ЕС, набирают обороты и достигают некоторых впечатляющих успехов", – отмечает Славомир Сераковский.

Он обратил внимание, что новый правый президент Кароль Навроцкий в своей речи, произнесенной 11 ноября – в День независимости Польши, ни разу не упомянул Россию как угрозу. Вместо этого он направил свой гнев на ЕС.

"Президент Польши никогда не позволит нам снова стать павлином и попугаем наций, пассивно повторяя то, что поступает с Запада, – заявил он. – Некоторые польские политики готовы поступиться частью польской свободы, независимости и суверенитета в пользу иностранных институтов, трибуналов и иностранных программ ЕС".

Автор Project Syndicate также напоминает, что, несмотря на неоднократные приглашения, Навроцкий отказался совершить короткую поездку в Киев, чтобы поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским.

А еще Сераковский подчеркивает, что Кремль хорошо знает, что популистская партия Ярослава Качиньского "Право и справедливость" (ПиС) была мотивирована избранием Навроцкого и будет использовать любой повод, чтобы атаковать правительство Дональда Туска.

"Даже когда Туск произносил свою сугубо информативную, трезвую речь после нападения на поезд, его неоднократно прерывали враждебные выкрики со стороны фракции "ПиС", – обращает внимание автор колонки.

А тем временем, по его словам, набирает силу еще более экстремистская и антиукраинская партия "Конфедерация", а также открыто пророссийская и антисемитская партия "Конфедерация польской короны" Гжегожа Брауна.

Поддержка последней в свежих опросах общественного мнения превышает 5-процентный проходной барьер. И если бы парламентские выборы состоялись сегодня, опросы показывают, что "ПиС" и "Конфедерация" сформировали бы следующее правительство.

"Сейчас Польша готовится создать самую большую армию в Европе. Однако остальные страны ЕС должны опасаться, что вскоре им придется иметь дело с армией полезных идиотов Путина", – резюмирует автор Project Syndicate.

